Polska jednym z najbardziej bezpiecznych państw świata

To nie może nikogo dziwić. Polska została uznana za jedno z najbezpieczniejszych państw na świecie. Nasz kraj to prawdziwa ostoja spokoju w świecie pełnym zagrożeń związanych z terroryzmem.

Amerykański think thank Center for Strategic and International Studies zajmujący się polityką zagraniczną stworzył mapę podsumowującą zagrożenie terrorystyczne dla poszczególnych regionów świata. Z mapy jasno wynika, że nasz kraj to jedno z najspokojniejszych miejsc na naszej planecie.

Mapa opiera się na prezentacji natężenia ataków terrorystycznych w ostatnich kilku latach. Najczęściej do ataków dochodziło w Iraku, zaś najbardziej niebezpiecznym miastem świata oficjalnie jest stolica tego państwa - Bagdad.

Co zrozumiałe, bardzo niebezpieczne są też inne kraje regionu bliskowschodniego - Pakistan i Afganistan.

Polska znajduje się na odmiennym biegunie. Nad Wisłą jak i w sześciu innych krajach Europy w ostatnich pięciu latach nie doszło do żadnego zamachu i wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy się utrzyma.

This interactive map tracks global terror attacks from 2012-2015: https://t.co/tsOkqm1jB7 pic.twitter.com/tZiNQxVHtL — CSIS (@CSIS) 21 kwietnia 2017

emde/Twitter





21.04.2017, 20:10