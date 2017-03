Polska i Węgry mają wspólną wizję przyszłości UE

reklama

Fot. Michał Józefaciuk via WIkipedia, CC 3.0

Polska i Węgry mają wspólną wizję przyszłości Unii Europejskiej. Zapewnili o tym w czasie spotkania w Piotrkowie Trybunalskim prezydenci obydwu krajów Andrzej Duda i Janos Ader. Szefowie państw podkreślili, że widać to, na przykładzie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Warszawa i Budapeszt opowiadają się za utrzymaniem jedności Unii Europejskiej, w tym wspólnego rynku, budżetu, a także jedności prawa. Ważne są także wolności przemieszczania się: osób, towarów, kapitału i świadczenia usług. „Patrzymy z optymizmem w przyszłość Europy, […] jest dla nas oczywiste, że chcemy żeby Unia Europejska istniała i jak najlepiej się rozwijała” - dodał Andrzej Duda.

Prezydent Janos Ader podkreślił, że między Warszawą a Budapesztem nie ma rozbieżności, co do wizji przyszłości Unii Europejskiej. „Nie ma między nami różnicy zdań, co do tego, że Unia Europejska ma być grupą państw narodowych, a nie drugimi Stanami Zjednoczonymi” - powiedział na wspólnej konferencji prasowej.

Prezydent Węgier mówił także dużo o współpracy gospodarczej z Polską. Podkreślił, że w ostatnich dwóch latach wartość wymiany handlowej wzrosła o 1 miliard euro. Janos Ader powiedział, że dużo rozmawiano także o współpracy energetycznej i regionalnej.

Nawiązując do środowego ataku terrorystycznego w Londynie Prezydent Andrzej Duda podkreślił konieczność zacieśnienia współpracy państw Unii Europejskiej w kwestiach bezpieczeństwa. Jako jedną z najważniejszych kwestii Andrzej Duda wskazał prowadzenie wspólnej polityki strzeżenia i nadzoru nad granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej.

Przypomniał, że Polska i Węgry jednogłośnie postulowały to od początku kryzysu związanego z napływem do Europy imigrantów z Bliskiego Wschodu. Mówiąc o konieczności wzmocnienia instytucji ochrony granic, prezydent przywołał inicjatywę powołania wspólnej straży granicznej europejskiej Frontex, którą Polska wspierała.

Andrzej Duda podkreślił także wagę zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wskazał, że działania zmierzające w tym kierunku są jednym ze wspólnych zadań stojących przed Unią Europejską. Jego zdaniem, konieczna jest też korekta polityki wobec imigrantów w państwach Europy Zachodniej.

dam/IAR



24.03.2017, 18:58