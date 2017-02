Polska i Niemcy mogą razem budować silną Europę

reklama

Szef MSZ Niemiec Simon Gabriel pochwalił inicjatywę Polski dotyczącą polityki obronnej Starego Kontynentu.

Po ostatniej wizycie kanclerz Angeli Merkel w Warszawie wiele wskazuje na to, że pozytywne stosunki Polski i Niemiec mogą doprowadzić do rozwoju europejskich rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa.

"To że Polacy myślą poważnie o wzmocnieniu zdolności obronnych Europy, jest bardzo budujące" - powiedział Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Simon Gabriel w wywiadzie udzielonym "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Nawiązywał przy tym do sugestii, jaką wyrażał w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński, aby Europa skupiła się na budowie wspólnych sił nuklearnych. Zdaniem Gabriela co prawda ta konkretna idea, nie byłaby łatwa do zrealizowania, ale wierzy on, że Polska, Niemcy i inne kraje europejskie będą w stanie wspólnie budować potencjał obronny Starego Kontynentu.

"Polska i inni wschodnioeuropejscy partnerzy myśleli do niedawna właściwie tylko o amerykańskim parasolu (atomowym). A teraz słyszymy z Warszawy, że konieczna jest europejska polityka obronna" - mówił szef MSZ Niemiec, wyrażając poparcie dla budowy silnej obrony europejskiej.

daug/faz.net

16.02.2017, 13:40