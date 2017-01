Polska i Łotwa idą tą samą drogą

reklama

źr. zdj. Twitter/Kancelaria Premiera reklama

Premier łotewskiego rządu, Maris Kuczinskis, złożył dziś wizytę w Warszawie, gdzie spotkał się z premier Beatą Szydło.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa i sytuacji w Unii Europejskiej po Brexicie szefowie rządów poruszyli także kwestie wschodnie (dotyczące Rosji, Białorusi, Ukrainy, Partnerstwa Wschodniego), jak również relacje dwustronne, z uwzględnieniem problematyki oświaty polskiej mniejszości na Łotwie.

Poruszone zostały również kwestie współpracy transportowej i energetycznej, w tym projekty Rail Baltica i Via Baltica oraz współdziałania w ramach formatu Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.

"Stwierdziliśmy, że idziemy tą samą drogą" - podkreśliła polska premier podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu.

"Zarówno dla Polski, jak i dla Łotwy najważniejsze jest w tej chwili bezpieczeństwo w naszym regionie i oczywiście przetrwanie Unii Europejskiej, a więc znalezienie takich rozwiązań, które będą do przyjęcia dla wszystkich państw członkowskich i będą skutkowały tym, że Unia będzie po tych zmianach, które przed nią jeszcze mocniejsza i będzie się rozwijała"-poinformowała Beata Szydło. Jak zaznaczyła Prezes Rady Ministrów, oba państwa są usatysfakcjonowane ustaleniami z ubiegłorocznego szczytu NATO dotyczącymi wzmocnienia wschodniej flanki.

"Rozmawialiśmy też o działaniach hybrydowych, jak im się przeciwstawiać (...) Zarówno dla Polski, jak i Łotwy, kwestie bezpieczeństwa są w tej chwili priorytetowymi" -powiedziała polska premier. Podczas spotkania poruszono również temat zbliżającego się szczytu UE na Malcie, gdzie podniesiona zostanie kwestia Unii Europejskiej po Brexicie.

"Podkreśliłam w naszej rozmowie, że dla Polski jest bardzo ważne, żeby rozmawiać też o koniecznych reformach w Unii Europejskiej. Polska ocenia, że decyzja obywateli Wielkiej Brytanii o wyjściu ze Wspólnoty była podyktowana zniechęceniem do takiego funkcjonowania UE, jak do tej pory"- zaznaczyła szefowa polskiego rządu. Jak oceniła Szydło, konieczna jest dyskusja na temat koniecznych zmian w samej Unii, aby uniknąć kolejnych rozłamów i utrzymać spójność wspólnoty.

Kolejną ważną kwestią było także bezpieczeństwo energetyczne. Premier podkreśliła, że Polska nie zgadza się z decyzjami Komisji Europejskiej m.in. w sprawie gazociągu Opal.

"Dla Polski Nord Stream II i Opal to są tematy, które konsekwentnie podnosimy na arenie międzynarodowej. Uważamy, że musi być jasne i zdecydowane stanowisko jeżeli chodzi o Nord Stream II. Nie zgadzamy się z decyzjami KE dotyczącymi Opalu"- zaznaczyła Beata Szydło. Polska premier poinformowała również, że poprosiła premiera Łotwy o wsparcie Polski w dyskusji na temat tzw. pakietu zimowego. Wyjaśniła, że nasz kraj nie zgadza się na zapisy dotyczące ograniczenia możliwości emisji CO2, co może prowadzić do zahamowania rozwoju energetyki opartej o węgiel.

Maris Kuczinskis podkreślił natomiast, że Polska jest bardzo ważnym partnerem Łotwy w Unii Europejskiej i NATO.

"Ze swojej strony potwierdzam to, co mówiła premier Polski, że dla nas ważna jest współpraca na wszystkich płaszczyznach, także wsparcie polskich szkół i stowarzyszeń kulturalnych na Łotwie" - powiedział premier Łotwy, dodając, że oba kraje łączą "wspaniałe relacje bilateralne", istnieją również szanse na rozwój współpracy gospodarczej. Szef łotewskiego rządu poinformował, że w trakcie rozmowy z polską premier poruszył m.in. kwestie bezpieczeństwa.

"Polska ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu i to jest jeden z naszych najbliższych partnerów w NATO".- podkreślił Kuczinskis. Jak dodał, Polska regularnie patroluje przestrzeń powietrzną, a wkrótce wyśle tam także swoich żołnierzy w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO.

JJ/PAP, PolskieRadio.pl, Fronda.pl

26.01.2017, 19:00