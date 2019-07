Polska gospodarka pędzi, a w Niemczech recesja

Szymon 16.7.19 11:26

Za money.pl inflacja w Polsce ruszyła z kopyta, w tej chwili jest największa od prawie 7 lat. A to dopiero początek. Tak się kończy rozdawnictwo. Szkoda, że w Polsce mamy tak mało rozumnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy juz w 2015 roku mówili, że to tak się skończy. Prawda jest taka, że musimy się przygotować na kryzys jakiego jeszcze nie było. Już niedługo polacy będą uciekać jeszcze więcej za granicę. Wspomnicie jeszcze moje słowa, za 2-3 lata będzie taka fala emigracji, że to co się działo krótko po wejściu do UE, to pikuś.