Polska członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ?

"To sprawa niezwykle ważna i bardzo prestiżowa, jesteśmy dzisiaj na ostatnim odcinku ubiegania się o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - powiedział dziś na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

Na konferencji obecny był też szef MSZ Witold Waszczykowski.

Duda przypomniał, że kandydaturę Polski do RB ONZ zgłoszono już dawno, ale ostateczna decyzja zapadnie w czerwcu 2017 roku.

" Liczymy na to, że ta odpowiedzialna, ważna i niezwykle prestiżowa misja, jaką jest niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, przez dwa lata, bo to są lata 2018-2019, przypadnie właśnie Polsce" - dodał Duda, zapewniając, że kilka państwo poparło już wniosek Polski.

W RB ONZ jest tylko pięciu stałych członków: USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja. Pozostałych 10 państw wchodzi do niej na dwuletnią kadencję.

Według klucza pięć państw wchodzi z regionu Afryki i Azji, dwa z Ameryki Łacińskiej, trzy z Europy (dwa z Zachodniej, jedno ze Wschodniej).

"To państwo, które zasiada w RB, ma zawsze w czasie tej kadencji swojej okres przewodnictwa, okres przewodnictwa oznacza, że można skutecznie wychodzić z własną agendą, tzn. z tymi tematami, które dane państwo chce na forum RB ONZ przedyskutować" - dodawał Duda, tłumacząc, dlaczego warto być w RB ONZ.

ol

16.09.2016, 12:58