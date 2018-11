Polska celebrytka o 'Klerze': Robota diabła, czasy ostateczne

Frykowska, niegdyś znana jako "Frytka" i kojarzona głównie ze swoimi poczynaniami w "Big Brotherze" nie jest co prawda katoliczką, w 2011 r. przystąpiła do Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego, ale jej wypowiedź o filmie "Kler" wydaje się godna odnotowania. Celebrytka broni bowiem Kościoła Katolickiego przed atakiem, który rozpętał się w związku z filmem Wojciecha Smarzowskiego.

"Film jest bardzo mocny. To jest tak, że żyjemy w czasach ostatecznych i diabeł robi wszystko, żeby skompromitować kościoły. W kościołach też są ludzie, którzy popełniają takie a nie inne rzeczy"- oceniła Maja Frykowska w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak dodała, przez to mamy do czynienia z sytuacją, gdy "ludzie nie przychodzą do Boga, ale do Kościoła".