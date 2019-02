'Polska była jego wiarą, nadzieją, miłością'

"Są tacy, którzy o Ewangelii mówią, ale nią nie żyją. Są tacy, którzy o Ewangelii nie mówią, ale nią żyją. Premier Jan Olszewski należał do tych drugich. Są tacy, którym stanowiska dodają znaczenia, są tacy, który dodają znaczenia stanowisku. Premier Jan Olszewski należał do tych drugich"- powiedział hierarcha, który w homilii wspominał najważniejsze momenty z życia zmarłego polityka i prawnika. Choć śp. Jan Olszewski dużo czytał, sam co prawda nie napisał książki, nie licząc dwóch wywiadów-rzek-podkreślał duchowny.