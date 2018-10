'Polska Bawaria' i 'perekińczyki'. Konwencja PiS na Podkarpaciu

Z kolei obecny premier, Mateusz Morawiecki również wygłosił w Jasionce dość mocne wystąpienie. W dość ciekawy sposób polityk określił liderów partii opozycyjnych. Nazwał ich... "perekińczykami". Jak wyjaśnił, "to po dawnemu, kresowemu".

"Perekińczyk to taki człowiek, który tak bardzo przewrotnie i obłudnie podchodzi do rzeczywistości. Opozycja, liderzy opozycji to są takie perekińczyki"-ocenił Morawiecki.