Polscy żołnierze wyruszają na misję o przełomowym znaczeniu

– Każdy z Was, żołnierzy, będzie realizował misję o wyjątkowym, przełomowym znaczeniu (…) Wespół z żołnierzami łotewskimi, kanadyjskimi, włoskimi, albańskimi, słoweńskimi i hiszpańskimi będziecie stać na straży niepodległości i integralności terytorialnej Łotwy, a poprzez to wszystkich członków NATO – powiedział do żołnierzy II rotacji PKW Łotwa Tomasz Szatkowski.

Podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski wziął 7 grudnia 2017 roku udział w uroczystej zbiórce w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej , podczas której pożegnano żołnierzy II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa.

Na przełomie maja i czerwca br. brygada z Braniewa skierowała na Łotwę pododdział w sile kompanii czołgów z plutonami logistycznymi. Zasadniczy sprzęt kontyngentu stanowią czołgi PT-91 Twardy oraz wozy dowodzenia. Czas rotacyjnej służby w kontyngencie wynosi 6 miesięcy.

– Wasza oddana służba w warunkach realnego zagrożenia pozwoli Wam uzyskać bezcenne doświadczenie, które w dłuższej perspektywie na pewno zostanie spożytkowane we wzmocnieniu naszej armii, a poprzez to bezpieczeństwa naszego kraju. Misja na Łotwie będzie dla Was również znakomitą szansą do treningu z żołnierzami innych państw NATO. Treningu, który wzmocni między Wami sojuszniczą interoperacyjność i wzajemne zrozumienie. Treningu, który będzie wyrazem solidarności oraz gotowości do działania w obronie sojuszników – mówił Tomasz Szatkowski.

Większość żołnierzy II zmiany również służy na co dzień w 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

– Decyzje podjęte na Szczycie NATO w Warszawie oraz ich późniejsza implementacja znacząco wzmocniły sojuszniczą politykę odstraszania i obrony, która obecnie w dużo większym stopniu odpowiada dynamicznie zmieniającym się warunkom bezpieczeństwa w naszej części Europy. Decyzje te są wymiernym przykładem sojuszniczej solidarności, która przekłada się na zwiększenie zdolności obronnych całej wschodniej flanki Sojuszu – podkreślił wiceminister Szatkowski.

W braniewskiej jednostce obecny był również dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski. Podczas uroczystości Inspektor Wojsk Lądowych gen. bryg. Wojciech Grabowski i płk Zbigniew Ząbek z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpisali Protokół Przekazania Podległości II Zmiany.

W piątek, 15.12.2017 roku w Braniewie odbędzie się uroczystość powitania żołnierzy wracających z misji realizowanej w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa.

PKW ŁOTWA

Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie funkcjonuje w strukturze Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim. W grupie oprócz Kanadyjczyków i Polaków służą żołnierze: Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.

Pierwsza zmiana PKW utworzona została na bazie 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Na przełomie maja i czerwca br. brygada z Braniewa skierowała na Łotwę pododdział w sile kompani czołgów z plutonami logistycznymi. Zasadniczy sprzęt kontyngentu stanowią: czołgi PT-91 i wozy dowodzenia.

Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii oraz rejonie Morza Czarnego, była jednym z najważniejszych postanowień zeszłorocznego szczytu NATO w Warszawie.

dam/mon.gov.pl