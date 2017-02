Polscy przedsiębiorcy wreszcie w normalnym systemie!

- Staramy się promować mniejsze ośrodki - chodzi o odejście od modelu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego w kierunku rozwoju bardziej zrównoważonego - zadeklarował wicepremier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu rządu, który przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

„Cieszę się, że dobrnęliśmy do momentu, w którym te 316 stron, które znajdują się w SOR zostały uzgodnione między wszystkimi stronami, język i sformułowania zostały przyjęte przez wszystkich. Trzeba podkreślić, że to pierwszy krok na drodze do realizacji strategii, którą rozpoczęliśmy już realizować już jakiś czas temu wraz z przyjęciem Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” - mówił Morawiecki.

"Inwestycje, które w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego filaru, czyli kapitału dla rozwoju już rozkręcamy, one sięgną w ciągu tych kilku lat zdecydowanie powyżej 1 biliona złotych. Tak, jak zapowiadaliśmy. Już w tym roku uruchomienie planu Junckera, czego nawet nie zakładaliśmy tak intensywnie jeszcze rok temu na poziomie 13 mld zł, uruchomienie programów PPP, środków UE, to ogromna zasługa ministra Kwiecińskiego i zespołu ministrów" - przekonywał dalej.