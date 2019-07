Polscy męczennicy dla Niepokalanej

Kiedy wkroczyli tam Niemcy, sytuacja tylko pozornie zmieniła się. Zakończyły się wywózki sowieckie i rozpoczęły się niemieckie egzekucje, rozstrzeliwanie ludzi i palenie wsi. Wywożono Polaków do więzień i obozów i do niewolniczej pracy w Niemczech. Na plebanii w Pierszajach, gdzie mieszkał o. Achilles i o. Herman, Niemcy zorganizowali posterunek żandarmerii. Zakonnicy o ile mogli wstawiali się za uwięzionymi. Dobre na początku relacje pomiędzy Niemcami a ludnością z czasem zaostrzały się. W czerwcu 1943 r. w tych okolicach polscy partyzanci z Armii Krajowej robili zasadzki na konwoje niemieckie. W odwecie gestapo mściło się na ludności. Ludzi zamykano w stodołach i palono. 19 lipca 1943 r. Niemcy przyjechali do Pierszaj. Zebrali na placu wszystkich mieszkańców. Zakonnicy uciec ratując swoje życie, byli nawet do tego zachęcani. O. Achilles powiedział wówczas, że "gdzie są owce, tam musi być także pasterz". Dwaj franciszkanie dobrowolnie dołączyli do swoich parafian i zostali Wieczorem 19 lipca 1943 r. wraz z wiernymi spaleni w stodole.