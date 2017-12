Polscy ''łowcy cieni'' zatrzymali włoskiego mafioso

Policjanci CBŚP, tzw. „łowcy cieni” zatrzymali poszukiwanego przez Squadra Mobile 46-letniego Gianniego C. Obywatel Włoch wpadł, gdy próbował przelać pieniądze do Kamerunu. Włoski wymiar sprawiedliwości ścigał go Europejskim Nakazem Aresztowania za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa finansowe. Łącznie ma on do odbycia ponad 17 lat kary pozbawienia wolności. Teraz będzie oczekiwał na ekstradycję do Włoch.