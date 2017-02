Polscy komandosi GROMią ISIS!

reklama

Pismo „Intelligence Online” donosi, że polscy komandosi z jednostki GROM walczą z Państwem Islamskim w Syrii u boku Amerykanów. W artykule, który ukazał się na stronie internetowej tego pisma, czytamy, że komandosi z GROM pojawili się w Syrii. Mają prowadzić razem z Amerykanami działania bojowe przeciw ISIS.

Miejscem stacjonowania oddziału GROM jest według Intelligence Online Jordania. Operacje, które jednostka przeprowadza, mają mieć miejsce w Syrii oraz Iraku, a kieruje nimi Dowództwo Operacji Specjalnych Armii USA.

Poza Polakami oraz Amerykanami, znajdują się tam także Brytyjczycy oraz Francuzi.

Czym jest GROM?

„Przez 20 lat istnienia Jednostka Wojskowa GROM zdobywała doświadczenia w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze Jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych, do czego przygotowują się w trakcie szkoleń specjalistycznych zarówno w ostrym klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej. Doświadczenia i wnioski z misji powodują, że system szkolenia Jednostki jest nieustannie modyfikowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.”

23.02.2017, 18:10