Polscy biskupi zakończyli zebranie dot. 'Amoris Laetitia'

Fot. biało-zielony via wikipedia, CC 4.0

W Warszawie zakończyło się 375. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W znacznej mierze poświęcone było ono duszpasterstwu rodzin w świetle adhortacji Papieża Franciszka „Amoris laetitia”.

Jak poinformował krajowy duszpasterz rodzin ks. Przemysław Drąg, biskupi zapoznali się z nowymi propozycjami dotyczącymi towarzyszenia narzeczonym w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Okres przygotowania miałby być wydłużony. Podjęto także kwestię towarzyszenia małżonkom. Stąd apel, aby już w seminarium rozpocząć formację duszpasterzy rodzin. Wreszcie zastanawiano się, jak towarzyszyć osobom, które po rozpadzie małżeństwa żyją w powtórnym związku.

„Tutaj pojawiły się konkretne propozycje, aby w każdej diecezji powołać diecezjalnego duszpasterza związków niesakramentalnych, który prowadziłby konkretne działania, koordynując to wszystko, co dzieje się w poszczególnych parafiach, aby przez te działania prowadzić te osoby do zrozumienia, że są w Kościele, że są ważną częścią Kościoła, i aby także przez działania duszpasterza diecezjalnego związków niesakramentalnych prowadzić do integrowania ich w pełni w to, w czym mogą uczestniczyć” – powiedział ks. Drąg.

W czasie zebrania plenarnego dyrektor Caritas Polska omówił niedawną wizytę delegacji Caritas w Aleppo: „Przedstawiłem również projekty pomocowe, które mogą być realizowane, np. projekt żywnościowy. Jest on bardzo potrzebny, ponieważ w całej Syrii jest ok. 9 mln osób cierpiących głód” – podkreślił ks. Marian Subocz.

Biskupi zatwierdzili inicjatywę zbiórki pieniędzy do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii. Odbędzie się ona w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia.

Prócz tego Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Wyrażono w nim nadzieję, że setki tysięcy pracowników handlu i ich rodziny doczekają się wolnych niedziel.

Radio Watykańskie



14.03.2017, 16:00