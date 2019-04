'Polsce potrzebna jest tęczowa rewolucja'. W Koszalinie odbył się 'marsz równości'

pluszowy Wiesiu 6.4.19 21:12

Jako 15 latek poznałem dziewczynę. Myślałem, że to z nią spędzę resztę moich dni, ale się myliłem. Gdy poszedłem do szkoły średniej poznałem jednego z największych przystojniaków w szkole, tak się złożyło, ze chodziliśmy do jednej klasy, i któregoś dnia zaproponował mi abyśmy siedzieli razem w ławce. Tak zaczęła się przygoda naszego życia. obmacywanie w szkole na przerwie, pocałunki w szkolnej toalecie. Gdy wracałem do domu nie mogłem jeść, nie mogłem pić, nie mogłem spać, a przed oczami i w myślach cały czas miałem obraz mojego ukochanego. Nocami wysyłaliśmy do siebie romantyczne smsy ... tak romantyczne, że w brzuchu miałem "motylki". Mam pytanie do wyborców PiS, którzy są homofobami. Wasz syn też któregoś dnia może wrócić do domu i oświadczyć "Mamo, Tato, jestem gejem". I co wtedy zrobicie?