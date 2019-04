Polonia przeciw ustawie 447

Krytyka protestujących dotyczyła również polskich polityków wykazujących się - zdaniem Polonii - zerową aktywnością w sprawie ustawy 447. A„Uległość nie prowadzi do niczego dobrego”, jak mówił do zebranych w Chicago Arkadiusz Cimoch, współorganizator protestu. Przypomniał on również wypowiedź sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, wzywającego - podczas Szczytu Bliskowschodniego w Warszawie - do załatwienia problemu restytucji mienia ofiar Holokaustu zgodnie z ustawą 447.