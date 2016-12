Polonia Institute: KOD to terroryści, nie dawać im wiz!

reklama

Polonia Institute, która działa na terenie Stanów Zjednoczonych, określiła KOD jako „organizację terrorystyczną”. Wysłała w tej sprawie także list do polskiego ambasadora w USA, w którym wyraża też pełne poparcie dla rządów PiS.

Autorzy listu wyrazają w nim swoje zaniepokojenie działaniami takimi jak przemoc i terror, które stosuje według niej KOD. Mają też oni zamiar zwrócić się do rządu USA o to, by KOD wpisać na listę organizacji terrorystycznych i odrzucać starania wizowe jej członków.

Polonia Institute twierdzi, że KOD otwarcie nawołuje do destabilizacji kraju oraz ma zamiar użyć broni palnej. Powodem, dla którego KOD ma być niebezpieczny jest, wedle słów listu Polonia Institute, to, że jego członkami są dawni funkcjonariusze komunistycznej tajnej policji. KOD ma też według nich mieć swoje silne struktury w USA i także tam będzie wykorzystywał przemoc w protestach.

Organizacja deklaruje pełne poparcie dla rządu Beaty Szydło. Polonia oczekuje zdecydowanej odpowiedzi na rzekomo bezprawne działania KOD-u i wyraża swoją gotowość do pomocy polskim misjom dyplomatycznym w stawieniu czoła wszelkim nieodpowiedzialnym działaniom postkomunistycznej kliki w Stanach Zjednoczonych.

28.12.2016, 11:50