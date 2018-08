Półnaga, czarnoskóra kobieta jako Chrystus i tancerki jako apostołowie. Skandaliczne bluźnierstwo gwiazdki pop

Świat zachodni ze swoimi antywartościami w ogromnej mierze dawno odszedł już od religii chrześcijańskiej. Wciąż jednak wielokrotnie okazuje się, że nie potrafi określić samego siebie bez odnoszenia się do niej – przeważnie pod postacią bluźnierstwa i parodiowania. To właśnie miało miejsce podczas gali „MTV Video Music Awards”, na której doszło do skandalicznego, bluźnierczego spektaklu z udziałem gwiazdki pop Ariany Grande.