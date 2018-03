'Polityka senioralna, DEPOPULACJA... zrobimy to!'- oto program Nowoczesnej!

Nie, słowo w tytule, to nie pomyłka ani żart! Nowoczesna, której chyba znudziła się już praca w Sejmie (o ile urządzanie idiotycznych happeningów lub torpedowanie posiedzeń poszczególnych komisji można w ogóle nazwać "pracą"), postanowiła zaprosić Polaków do debaty.

Lub w tym przypadku raczej "na" debatę: "Przyjdź, zabierz głos!"-zachęcają organizatorzy. W wydarzeniu mają wziąć udział m.in. przewodnicząca Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer oraz wiceprzewodniczący tej partii, Witold Zembaczyński. W czym problem? W nazwie wydarzenia!

"POLITYKA SENIORALNA, DEPOPULACJA, SREBRNA GOSPODARKA- #zrobimyTO"- głosi hasło, które pojawiło się na grafice opublikowanej na OFICJALNYM profilu ugrupowania Katarzyny Lubnauer na Facebooku!

Być może warto, aby mieszkańcy Opola faktycznie przyszli na sobotnią debatę, chociażby po to, aby dowiedzieć się, o co właściwie chodzi z tą "depopulacją". Może to kolejny "Petruizm", a może... Nowoczesna ma dość... nietypowy (nowoczesny?), ale przede wszystkim raczej przerażający pomysł dla seniorów.

A tu screen na wypadek, gdyby Nowoczesna usunęła tę skandaliczną grafikę i jakoś wytłumaczyła, o co właściwie chodzi:

Być może takie propozycje nie powinny nikogo dziwić, zważywszy na to, że ugrupowanie Katarzyny Lubnauer zaciekle walczy o aborcję i już dziś zachęca do wzięcia udziału w tzw. "Czarnym Piątku", który jest reakcją na apel polskich biskupów, aby Sejm uchwalił ustawę ograniczającą obowiązujące obecnie prawo aborcyjne. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka we wtorek pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt "Zatrzymaj Aborcję", który zakłada wyeliminowanie z tzw. "kompromisu aborcyjnego" z 1993 roku przesłanki eugenicznej. Autorzy projektu nie chcą, aby można było, w majestacie prawa, zabić jeszcze przed urodzeniem np. dziecko z zespołem Downa.

Wciąż jednak mamy nadzieję, że była to zwyczajna pomyłka i były lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, wciąż ma w ugrupowaniu coś do powiedzenia (może zatrudniono go w charakterze "social media ninja" i takie są efekty?) Jeżeli jednak nie pomyłka, pozostaje tylko współczuć wyborcom tej partii...

yenn/Facebook, Fronda.pl