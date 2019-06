Polityk PO grozi impeachmentem ,,całej PiS-owskiej władzy''

– Watergate doprowadziła do impeachmentu Nixona. W obecnej sytuacji powinno dojść do impeachmentu całej PiS-owskiej władzy – oznajmił poseł PO Krzysztof Brejza.

– Mieliśmy w historii państw demokratycznych do czynienia z sytuacją nielegalnego nagrywania oponentów politycznych, która doprowadziła do impeachmentu. To była afera Watergate, która doprowadziła do impeachmentu Nixona. W tej sytuacji powinno dojść do impeachmentu całej tej PiS-owskiej władzy, która – co wysoce prawdopodobne – mogła stać za zorganizowaniem tego procederu. Fakty, na które wskazuje pan Falenta, są druzgocące – przekonywał Brejza.