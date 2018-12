Polityczne 'życzenia' prof. Gersdorf

Gersdorf postanowiła bowiem wykorzystać tę okazję do propagandy politycznej. Z jednej strony apeluje o wyciszenie sporu wokół sądów, z drugiej... Sama go podgrzewa. Zaczęło się w sumie niewinnie...

"Miłych, zdrowych, spokojnych, uciszony świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku"- powiedziała prof. Gersdorf. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o życzenia świąteczne...

"Chciałam Państwu bardzo podziękować za to, że wspieraliście sędziów i sądy w obronie praworządności. To wsparcie było bardzo nam potrzebne dla takiej świadomości sędziów, że walczymy o coś dobrego, że nie walczymy o siebie, tylko o kształt państwa, o rozdział sądownictwa od organów wykonawczych. Państwo dawali nam podstawę do tego, żeby myśleć, że nie tylko my tak sądzimy. Za to bardzo bardzo dziękujemy"- podkreśliła I prezes Sądu Najwyższego, która w opublikowanym na YouTube filmie z satysfakcją odnotowuje nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, ale jednocześnie zastrzega, że to jeszcze nie koniec... Ustawa nie została bowiem opublikowana, więc jeszcze nie weszła w życie.