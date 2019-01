Polityczne dyskusje po pogrzebie Adamowicza. Prezydent i premier w piątym rzędzie

Alojzy Cedzidło 19.1.19 22:22

No to juz jest sukces . Mowa nienawiści znikła ., Może ten mój ,,komplement " uda mi sie wkleić . Z góry dziękuję reCAPTCHAS -sowi Taki ,,Bicz na prawaków " zawsze warto tolerować . A to ,że głowę państwa gorzej traktują jak bylych prezydentóre , niegdyś wrogów . to co . To nie mowa nienawiści . tak se zasłużyli.