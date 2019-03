Politycy Platformy chcieli się pozbyć Pawła Rabieja

"Z tego, co słyszałem, chłopcy z Platformy chcieli wymusić dymisję Pawła" - mówi anonimowy poseł Platformy Obywatelskiej w rozmowie z dziennikarzami WP.pl, jak się okazuje, wiceprezydent Warszawy jest dla przedstawicieli PO realnym problemem.

"Gdyby to zależało tylko od nas, Rabiej wiceprezydentem nigdy by nie został" - przyznaje rozmówca dziennikarzy WP.pl i dodaje - "Dziś Nowoczesna nie znaczy nic. Gdyby wybory samorządowe odbywały się dzisiaj, Rabiej nigdy wiceprezydentem by nie został".