Politycy fetowali Laudato si, ale... nic nie zrobili

Polityka powinna właściwie odczytać swoje zadanie, potrzebę strategii, która uwzględni dobro wspólne oraz horyzont trzydziestu lat w inwestowaniu w nawrócenie ekologiczne oraz «zielone» uprzemysłowienie Europy. To na poziomie planów. Współpracowałem z inżynierami i ekonomistami we Francji w opracowaniu scenariusza przemian energetycznych. Możemy podjąć go od zaraz – uważa francuski ekspert. - Nie potrzebujemy czekać na rewolucję technologiczną, możemy już to uczynić. Etapy są dobrze znane: pierwszy krok to modernizacja ocieplenia budynków, wszystkich budynków. Drugi to «zielone» poruszanie się, czyli potrzeba postawienia na kolej oraz na pojazdy zasilane hybrydowo, nie elektryczne, ponieważ również one w swoim obiegu produkują dwutlenek węgla. I w końcu trzeci etap to zielone uprzemysłowienie, czyli rozwój przemysłu, który szanuje naturę.