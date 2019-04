Politolog z Niemiec ostrzega Polskę przed... Niemcami

,,Błagam, nie róbcie tego - nie wchodźcie do strefy euro! Byłby to fatalny błąd'' - ostrzega prof. Andreas Nölke z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie, niemiecki politolog. W rozmowie z ,,SE.pl'' mówi, że Polacy zbyt silnie związali się z niemieckim przemysłem i mogą na tym wyjść bardzo źle.

,,W ogóle uważam, że polska gospodarka za bardzo uzależniona jest od niemieckiej. Nasze firmy zdominowały w zbyt dużym stopniu wasz rynek i najważniejsze decyzje ekonomiczne dotyczące go nie zapadają w Polsce, ale w siedzibach niemieckich firm za Odrą. Uważam, że dużo lepiej byłoby dla Polski, gdyby uniezależniła się gospodarczo od Niemiec, a nie jeszcze bardziej się z nią wiązała. W interesie Polski jest stworzenie konkurencyjnych polskich firm, by zysk wypracowany w naszym kraju został tu, a nie wędrował do Berlina, Monachium czy innych miast, gdzie swoje siedziby mają niemieckie korporacje'' - powiedział prof. Nölke.

,,Na dłuższą metę nie da się tego utrzymać, bo obecny dobrobyt jest oparty o działalność zagranicznych firm. Te, kiedy przestanie im się to opłacać, przeniosą produkcję do krajów, w których koszty pracy są jeszcze niższe niż w Polsce i możliwy jest jeszcze większy zysk. Firmy niemieckie czy austriackie, które dziś stanowią o sile polskiej gospodarki przeniosą się w końcu choćby do Rumunii czy na Ukrainę. I z czym zostanie Polska? Powinniście więc zmniejszać swoją zależność od niemieckiej gospodarki i zadbać o rozwój własnego przemysłu'' - dodawał.

,,Zanim Hyundai czy Toyota zdobyły światowe rynki, poniosły wiele porażek, ale dzięki wsparciu państwa wyciągnęły z nich lekcje, tworząc dobre samochody, które chętnie kupuje cały świat. Polska może powtórzyć takie sukcesy. Macie ogromny rynek wewnętrzny, bez którego powstanie lokalnych koncernów nie jest możliwe. Trzeba tę szansę wykorzystać, ponieważ model rozwoju oparty na byciu montownią zagranicznych firm się wyczerpuje. Pozwolił Polsce i innym krajom regionu się rozwinąć, ale dochodzicie już do kresu możliwości. Czas na odważne decyzje'' - stwierdził.

bsw/se.pl