Politolog Jabłoński sięgnął dna!!! (UWAGA, DRASTYCZNE ZDJĘCIE!!!)

Niedawno Jabłoński pisał o "kosie dla klechy z Wrocławia" (w ten sposób skomentował atak nożownika na ks. Ireneusza Bakalarczyka), wcześniej zachęcał do oddawania moczu na Pomnik Smoleński. Wczoraj w dość osobliwy sposób "uczcił" 70. urodziny prezesa PiS i jego tragicznie zmarłego brata. Niektórzy sympatycy i politycy totalnej opozycji nie mogli przeboleć, że wczoraj przypominano w mediach o osiągnięciach śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wojciech Jabłoński zamieścił wczoraj na Twitterze fotografię, która do sieci wyciekła kilka lat temu, krótko po katastrofie smoleńskiej, najprawdopodobniej za sprawą Rosjan. W mediach ok. 2011 r. głośno było o upublicznionych w sieci bardzo drastycznych zdjęciach z sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. zmasakrowanego ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego w otwartej trumnie. Tą właśnie fotografią podzielił się doktor politologii, z szyderczym opisem, nawiązującym do tytułu jednego z filmów o tragicznie zmarłym prezydencie: "Niosła go Polska".