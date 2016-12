'Politico': Jarosław Kaczyński to polityk światowego formatu

reklama

Fot. Flickr reklama

Prestiżowy portal Politico stworzył listę „wstrząsających i kształtujących Europę”. Znalazł się na niej prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

Co więcej, szef PiS zajmuje na owej liście bardzo wysokie, czwarte miejsce. Wyprzedza go jedynie muzułmański burmistrz Londynu, szefowa niemieckiego AfD oraz prezes linii lotniczych Ryanair.

Prezesa PiS Politico określa „kierującym z tylnego siedzenia”. Portal uważa, że pomimo, że Jarosław Kaczyński formalnie jest jedynie zwyczajnym posłem, to bez jego zgody nie sposób wybrać w Polsce Premiera, czy „załatwić” kolejnej kadencji Tuska w Radzie Europejskiej.

Portal podkreśla, że Kaczyński na swoich barkach niesie odpowiedzialność za Polaków nad Tamizą, którzy po Brexicie pozostaną poza UE. Polska natomiast stanie się niebawem piątym co do wielkości krajem UE i konieczne jest obłaskawianie Warszawy, jeśli chce się w dzisiejszej Europie utrzymać jedność, a to oznacza dogadanie się z prezesem PiS.

„Każdy, kto interesuje się polityką, ma świadomość, że najważniejsze decyzje w kraju podejmowane są co najmniej przy współudziale Jarosława Kaczyńskiego” – komentuje dla fakt.pl Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

dam/fakt.pl,Fronda.pl

9.12.2016, 12:15