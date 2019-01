Policja zatrzymała szefa ochrony finału WOŚP w Gdańsku

Skorpion 21.1.19 9:00

Wszystko co wiąże się z platformą to badziew i oszustwo. Nawet organizacja imprezy od lat organizowanej oparta jest na krętactwie. Oprzeć organizację takiego zdarzenia na podstawie zajęcia pasa ruchu ulicznego to nie tylko skandal. Za to jest odpowiedzialny organizator WOŚP ,jego przewodniczący i ten który wydawał pozwolenie. Pozwolenie niezgodne z prawdą uzasadnienia o imprezie. POwsiakowi od lat udawało się bo był zawsze popierany przez lewackich ideologów takich jak on sam.

Teraz każdy z peofców drze się o , że to mowa nienawiści. To jest kłamstwo. Nie chodzi PO o mowę nienawiści a o władzę wszystko jedno jak zdobytą. Proszę sobie przypomnieć co wygadywali koledzy z PO Adamowicza o nim. Jak go w 2015 roku wywalili i wieszali na nim psy. Teraz POlszewicy nie przyznają się do tego i atakują przeciwników politycznych. Wyjątkowe draństwo i hipokryzja. Ale po PO nie można się niczego dobrego spodziewać.

W dniu zabójstwa POwsiak rezygnuje z prezesowania. Teraz wraca jakoby doszły do niego głosy aby tego nie robił. Zwykły narcyz . Ważne ja. Brak zasad. Ale czego można wymagać po lewaku.