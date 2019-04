Policja wchodzi do szkół? Szef MSWiA: To piramidalne bzdury!!!

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński odniósł się do kuriozalnych stwierdzeń szefa ZNP Sławomira Broniarza, wedle którego policja wchodzi do szkół, a a kuratoria oświaty gromadzą informacje o strajkujących nauczycielach. „Są to piramidalne bzdury!” - stwierdził szef MSWiA.