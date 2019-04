Policja w siedzibie ,,Wiosny''!

Do siedziby stowarzyszenia „Wiosna” w Krakowie weszła dziś na polecenie prokuratury policja. Jak informuje RMF FM – trwa zabezpieczanie dokumentów, dysków twardych oraz informacji z serwerowni.

Chodzi oczywiście o głośny reportaż Onetu z jesieni ubiegłego roku pod tytułem „Tutaj nie jestem księdzem”, po którym to ks. Stryczek podał się do dymisji. Według ustaleń portalu miał on poniżać pracowników i stosować wobec nich szantaż emocjonalny.