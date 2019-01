Policja: Finał WOŚP w Gdańsku nie był imprezą masową!

Mistuś-Pasiflorek 14.1.19 11:04

A wszelcy obłudnicy z wyborczej już obwiniają pis, to w końcu sam prezydent Gdańska udzielił pozwolenia na imprezę Owsiaka a Owsiak powinien jako organizator dobrze zabezpieczyć to wydarzenie a nie zrobili nic. I teraz pretensje do pisu, a poszli von sami sobie zgotowaliście tą tragedię i jeszcze chcą wszyscy ubić przed wyborami kapitał polityczny, obłudnicy kodu PO=PZPR i wszelkiej maści lewacy. Teraz to tylko modlitwa może mu pomóc bo lekarze zrobili swoje.