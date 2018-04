Policja bada sprawę ataku Rafalali na nastolatkę. Brudziński: Agresywny transwestyta hołubiony przez celebrytów...

Do sprawy odniósł się szef MSWiA, Joachim Brudziński, który zapewnił, że policja bada już sprawę.

"Fakt, że ktoś jest hołubionym przez celebrytów i niektóre media wulgarnym i agresywnym transwestytą nie immunizuje go przed konsekwencjach prawnymi jeżeli łamie prawo"-napisał na Twitterze minister.

Rafalala jest pupilkiem m.in. Krystyny Jandy. Kilka lat temu wystąpił w monodramie „I Bóg stworzył transwestytę” w jej Teatrze Polonia.

Transseksualista na nagraniu krążącym po sieci atakuje nastolatkę, przeklina, nie pozwala jej odejść. Jak twierdzi "Rafalala", dziewczyna nabijała się z niego, a on "jest tylko człowiekiem", "jest impulsywny", dlatego zachował się w ten sposób. Warto zauważyć, że nastolatka jest wyraźnie przestraszona, próbuje przeprosić Rafalalę, jednak agresywny i wulgarny transwestyta nie daje jej dojść do słowa.

Agresywny facet przebrany za kobiete biega po ulicach Warszawy i ciagle atakuje ludzi.Tym razem zaatakowal mloda dziewczynke. Czy ktos kiedys zamknie tego typa?

Polish celebrity transsexual attacks young girl for laughing.

This person has a history of violent attacks on people pic.twitter.com/RSX7UT8w5k

— BasedPoland (@BasedPoland) 14 kwietnia 2018