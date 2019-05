Polexit? Prezydent Duda: To bzdura, gra polityczna i manipulacja!

– Mnie bardzo martwi sytuacja, kiedy rzeczywiście poważni politycy wychodzą i mówią o tym, że ktoś chce wyprowadzić Polskę z UE, że to realne. To nierealne, to bzdura, to czysta gra polityczna, próba pewnej manipulacji politycznej, z czym trudno mi się jest pogodzić. - mówił prezydent Andrzej Duda w TVN24

Jak zaznaczył, "są w Unii Europejskiej problemy, oczywiście my też płacimy do Unii Europejskiej".

– Mnie bardzo martwi sytuacja, kiedy rzeczywiście poważni politycy wychodzą i mówią o tym, że ktoś chce wyprowadzić Polskę z UE, że to realne. To nierealne, to bzdura, to czysta gra polityczna, próba pewnej manipulacji politycznej, z czym trudno mi się jest pogodzić. Nie ma dzisiaj żadnej poważnej siły politycznej, która nie widziałaby korzyści wynikających z członkostwa Polski w UE, która uważałaby, że powinniśmy się rozwijać poza UE. To nie jest temat – stwierdził prezydent