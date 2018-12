Polak wśród rannych w zamachu w Strasburgu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że we wtorkowym zamachu w Strasburgu poszkodowany został m.in. obywatel Polski.

We wtorkowy wieczór w centrum Strasburga doszło do strzelaniny. 29-letni mężczyzna, Marokańczyk urodzony w Strasburgu otworzył ogień do tłumu ludzi. Są dwie ofiary śmiertelne, a czternaście osób zostało rannych.