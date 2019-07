Polak wraca z emigracji. ZOBACZ, jak zareagował premier!

Jednym z celów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ułatwienie powrotu do ojczyzny młodym Polakom, którzy w przeszłości musieli wyjechać do pracy za granicę. Był to smutny obraz III RP. Dla niektórych osób związanych z "opozycją totalną", emigracja stanowiła "szansę", dla niektórych- przykrą rzeczywistość. PiS chce ten stan rzeczy zmienić.