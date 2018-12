Polak poszkodowany w zamachu w Strasburgu chciał zatrzymać zamachowca

Wiemy już, że Polak poszkodowany w zamachu w Strasburgu to 31-letni Bartosz Niedzielski, mieszkający tam od 20 lat. Jak się okazało, mężczyzna w dniu tragicznych wydarzeń postanowił wybrać się na koncert. Dziś dowiadujemy się, że ucierpiał, gdy próbował zatrzymać zamachowca.

Sprawca strzelaniny na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu próbował wtargnąć do klubu, w którym odbywał się wspomniany koncert. 31-letni Polak próbował go zatrzymać i nie wpuścić do lokalu. Gdy zobaczył przed klubem zamachowca z bronią, rzucił się na niego, aby nie dopuścić do tragedii. Wówczas został postrzelony w głowę. Teraz walczy o życie w jednym ze szpitali. Jest w stanie krytycznym.

Do tragedii doszło we wtorek 11 grudnia. Wieczorem, obok popularnego jarmarku bożonarodzeniowego w pobliżu placu Kleber, napastnik otworzył ogień do tłumu.

Francuski minister spraw wewnętrznych bezpośrednio po tragicznych zdarzeniach informował, że nie żyją trzy osoby, a 12 jest poszkodowanych. Czwarta ofiara zmarła w piątek w szpitalu.

Podejrzany o przeprowadzenie ataku to 29-letni Cherif Chekatt, Marokańczyk urodzony w Strasburgu. Według doniesień medialnych, mężczyzna był na celowniku służb, które miały nawet próbować go zatrzymać na kilka godzin przez zamachem. We wtorek wieczorem, choć został postrzelony przez policję, zbiegł z miejsca zdarzenia. Przez dwa dni szukało go 350 funkcjonariuszy. Ostatecznie zamachowiec został zabity przez policję.