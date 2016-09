Polak obrzucony kamieniami przez imigrantów w Calais

reklama

Polska ciężarówka została zaatakowana przez imigrantów we francuskim Calais. Samochód obrzucono kamieniami. Ataki na kierowców w tym miejscu są coraz częstsze.

Kolejny atak na polską ciężarówkę w Calais. W środę rano grupa imigrantów zaatakowała samochód przy zjeździe w kierunku Eurotunelu. Napastnicy wznieśli na ulicy barykadę i w kilkanaście osób próbowali sforsować drzwi auta. Szybka reakcja kierowcy, który zablokował samochód wywołała atak furii.

O sprawie donosi serwis TVP INFO. Kierowca ciężarówki tak relacjonował przebieg zdarzenia dla tego portalu:

„W dniu dzisiejszym około godz 6.15 w Calais przy dojeździe do zjazdu w kierunku Eurotunelu w celu przeprawy do Anglii grupa kilkunastu emigrantów wzniosła na drodze barykadę, co wymusiło na kierowcy zatrzymanie pojazdu. Napastnicy usiłowali dostać się do pojazdu, lecz kierowca zablokował drzwi. To doprowadziło ich do furii, którą wyładowali obrzucając pojazd kamieniami”.

Samochód został odprowadzony na parking, a kierowcy kazano czekać w rozbitym aucie. – Kierowca jest mocno wystraszony. Obecnie czeka na drugim komisariacie policji w Calais na złożenie zeznań, bo z pierwszego go odesłano – powiedział właściciel firmy transportowej.

daug/tvp.info

21.09.2016, 17:16