Polacy, zachowajcie spokój po wypowiedzi Netanjahu

"A z tego, co rozumiem, kontekst był taki, że Netanyahu chciał dowieść, że w sprawie Zagłady można w Polsce wypowiadać się bez żadnej cenzury, bo istnieje w Polsce pełna wolność wypowiedzi, której przecież zagrażała nowelizacja ustawy o IPN sprzed roku"- ocenił szef Forum Zydów Polskich. Jak dodał, premier Netanjahu najwyraźniej "zwracał się do izraelskich dziennikarzy, chcąc im coś udowodnić": "WIDZICIE, JA TO MÓWIĘ. To jest fakt. I nie znam ani jednej osoby, która kiedykolwiek byłaby oskarżona (pozwana) z tego powodu. ("“Poles collaborated with the Nazis,” said Netanyahu in Warsaw Thursday. “See, I’m saying it. It is a fact. And I don’t know a single person who was ever sued because of it.”)".