Polacy wierni Maryi. 100 tys. osób na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze miały dziś miejsce obchody największej w roku uroczystości - Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Każdego roku na to święto wędrują na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzymów - według ostatnich statystyk, przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybyły 52 piesze pielgrzymki, a w nich 66 tys. osób.

Centralnym punktem dnia dzisiejszego była uroczysta Suma Pontyfikalna, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie. Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W dzisiejszych uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze brało udział ok. 100 tys. osób - zarówno ci, którzy dotarli w pieszych pielgrzymkach, jak i wierni z całej Polski, którzy przybyli różnymi środkami lokomocji.

Szczególnym gościem dzisiejszych uroczystości był Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” – zaśpiewał w czasie misterium przed Sumą, a także da koncert zaraz po zakończeniu Mszy św.

Na Eucharystii obecni byli m.in.: abp senior Stanisław Nowak, abp senior arch. częstochowskiej; abp Roger Pirenne z arch. Bertoua w Kamerunie; bp Henryk Tomasik, bp radomski, bp Andrzej Przybylski, bp pomoc arch. częstochowskiej, księża przewodnicy pieszych pielgrzymek oraz przedstawiciele władz różnych szczebli.

„Prawda o Wniebowzięciu Maryi jest dla nas pociechą i otuchą w pielgrzymim trudzie ziemskiego życia. Żyjemy chrześcijańską nadzieją, że ostatecznie Niebo stanie się także i naszym udziałem, a radość ze spotkania z Trójjedynym Bogiem, Maryją i innymi ludźmi, w tym także z tymi, którzy byli i są bliscy naszym sercom, nigdy nie będzie miała końca” – powiedział na wstępnie Mszy św. o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów. W dalszej części powitania paulin nawiązał do obchodzonego roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości – „Wdzięczni za dar wolności nie chcemy ślepo przyjmować modelów wolności proponowanej przez ludzkie prawodawstwa, ale w szkole Jasnogórskiej Maryi pragniemy uczyć się wolności kształtowanej przez Chrystusową Ewangelię poprzez Dekalog streszczony w przykazaniach miłości Boga i bliźniego”.

Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, przewodniczący dzisiejszej Eucharystii przekazał wiernym błogosławieństwo w imieniu papieża Franciszka. Prosił też o modlitwę w intencjach Ojca Świętego i swojej posługi w naszym kraju. „Lubię tu przybywać, dobrze się czuję w Domu Matki Bożej, która jest przecież i naszą Matką. Dzisiejsza nasza obecność jest przeżywaniem Jej wzięcia do Nieba, aby mogła tam przebywać, gdzie Jej Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus – mówił abp Salvatore Pennacchio - Szczególnie pozdrawiam tych, którzy podjęli trud pieszego pielgrzymowania do Domu Matki. Cieszę się, że dziś wszystkim tu zgromadzonym mogę przekazać błogosławieństwo w imieniu papieża Franciszka i poprosić was o modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Niech Matka Boża, Jasnogórska Królowa Polski, której zawierzyłem moją misję nuncjusza apostolskiego w Polsce, uprasza nam wszystkim łaski potrzebne, abyśmy z radością, ufnością i miłością umieli kroczyć po Bożych drogach”.

„Przeżywając wraz z całym Kościołem uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uwielbiamy wielkie zwycięstwo miłości Chrystusa w Jego Matce, Maryi - podkreślił na rozpoczęcie homilii abp Wacław Depo - Wniebowzięcie Maryi pokazuje nam, jak wielkie są rozmiary zwycięskiej miłości Chrystusa nad grzechem i śmiercią”.

„Maryja jest w chwale, cały zatem człowiek, po dramacie grzechu pierworodnego, owej pierwszej samowystarczalności życia poza Bogiem, cudownie został odnowiony właśnie w Maryi Niepokalanie Poczętej i dziś Wniebowziętej” - wskazał kaznodzieja.

W dalszej części homilii arcybiskup zachęcał: „Nie poprzestawajmy tylko na podziwianiu Maryi w Jej zawierzeniu Bogu i Jej chwalebnym wniebowzięciu, wywyższeniu jako osoby bardzo od nas odległej, nie! Mamy nie tylko patrzeć i podziwiać Jej los, ale doświadczać tego, czego Chrystus w swojej miłości miłosiernej pragnie także dla nas, dla naszego ostatecznego przeznaczenia, byśmy przez wiarę z Nim zjednoczeni żyli w prawdzie i nie utracali Jego łaski w naszych osobistych i wspólnotowych powołaniach. Tu bowiem chodzi o Miłość, która wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Tu chodzi o łaskę Boga, która nigdy się nie wyczerpie”.

Nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości kaznodzieja przypomniał: „Dzień 15 sierpnia 1920 roku głęboko wpisał się nie tylko w historię naszej Ojczyzny, to był przełomowy moment obrony cywilizacji europejskiej, w której trwamy od pokoleń! Nie wszyscy chcą to uznać, że ten dzień i następujące po nim wydarzenia, były cudem czynu militarnego za sprawą Maryi Zwycięskiej i cudem jedności Polaków broniących po wielu latach zaborów odzyskanej Ojczyzny”.

Podczas Eucharystii tradycyjnie poświęcone zostały zioła i kwiaty, z racji przypadającego dziś tradycyjnego świata Matki Bożej Zielnej. Wierni zebrani na Jasnej Górze złożyli również przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

o. Stanisław Tomoń

dam/jasnagora.com