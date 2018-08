Polacy wesprą Sudan! Ponad 100 ton żywności dla biednych kobiet i dzieci

"Ponad 100 ton żywności przekazała Polska Misja Medyczna głodującym dzieciom i kobietom w Sudanie Południowym. Prawie 2 miliony złotych przekazała kancelaria premiera" - poinformowała Paulina Bandura z PMM.

To pierwsza z trzech zaplanowanych przez PMM dostaw do mieszkańców Sudanu. Polska pomoc trafi do kobiet i dzieci w stanie Wester Equatoria.

Według wolontariuszy, żywność została rozdysponowana do blisko 20 tysięcy kobiet w ciąży, matek i dzieci oraz ponad 3 tysięcy gospodarstw domowych. Potrzebujący otrzymali między innymi olej, fasolę, ryż oraz ziarna sorgo.

"Cieszymy się, że walka z głodem jednoczy różne organizacje pomocowe i instytucje w naszym kraju. Wszystkim dziękuję za okazane zaufanie" - skomentowała Małgorzata Olasińska-Chart koordynatorka projektu.

Przypomnijmy, ONZ ogłosiło apel o pomoc międzynarodową dla Sudanu Południowego ze względu na kręskę głodu. Kraj od lat ogarnięty jest wojną domową. Według statystyk jest jednym z liderów poziomu biedy i ilości obywateli żyjących w skrajnej biedzie.

mor/PMM/Fronda.pl