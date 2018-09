Polacy pokonali USA i zagrają w finale! Św. Hubercie, dziękujemy

Niezwykle emocjonujący mecz półfinałowy ze Stanami Zjednoczonymi w siatkarskich mistrzostwach świata. Polsce w końcu udało się pokonać Amerykanów wynikiem 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11), a to oznacza, że zagrają w finale z Brazylią i będą mieli możliwość obrony tytułu mistrzowskiego!

„Kosmiczny mecz”, „Zwycięski horror”, „Wielki mecz” - takimi nagłówkami serwisy sportowe opisują to, co działo się wczoraj w starciu z siatkarzami z USA.

Co ciekawe, z Amerykanami nie udało się Polakom wygrać od Pucharu Świata w 2015 roku, kiedy to pokonali zespół Johna Sperawa 3:1 w Japonii. W tym roku też udało się polskim siatkarzom zwyciężyć po tie-breaku w jednym z pięciu spotkań w Lidze Światowej. Po tych meczach były już tylko porażki, którą to serię polscy sportowcy wczoraj przerwali.

Pozostaje już tylko obrona tytułu w meczu finałowym, który rozegra się dziś o godzinie 21:15. W Turynie Polacy zagrają przeciwko Brazylii, podobnie jak przed czterema laty. Oby to również był zwycięski mecz!

Tobie, patronie sportu, święty Hubercie, dziękujemy za wsparcie, jakiego udzielasz wiernym Panu Bogu Polakom, za Twoim wstawiennictwem proszącym niebo o łaskę!

LITANIA DO ŚWIĘTEGO HUBERTA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco Jedyny, Boże

Najświętsza Maryjo – módl się za nami!

Święty Hubercie, przykładny czcicielu Najświętszej Panny

Święty Hubercie, posłuszny Bożemu wezwaniu

Święty Hubercie, odważnie gardzący próżnym obliczem świata

Święty Hubercie, cudowny głosicielu Słowa Bożego

Święty Hubercie, wierny głosicielu Chwały Bożej i zbawienia bliźnich

Święty Hubercie, gorliwie zwalczający bałwochwalstwo

Święty Hubercie, troskliwie głoszący Boże Imię

Święty Hubercie, gorliwie oddany służbie Bożej

Święty Hubercie, nieubłagany przeciwniku wszelkiego występku

Święty Hubercie, wspaniały przykładzie wszelkich cnót

Święty Hubercie, odzwierciedlenie Bożej doskonałości i świętości

Święty Hubercie, chlubo biskupów

Święty Hubercie, hojny ojcze ubogich, wdów i sierot

Święty Hubercie, gorliwy naśladowco Apostołów

Święty Hubercie, tęsknie podążający drogą męczenników

Święty Hubercie, cudotwórco

Święty Hubercie, cudowny pomocniku w potrzebie

Święty Hubercie, wybawicielu z obłąkania i szaleństwa

Święty Hubercie, ucieczko ukąszonych przez wściekłe zwierzęta

Święty Hubercie, postrachu złych duchów

Święty Hubercie, współtowarzyszu Aniołów

Święty Hubercie, pełen chwały w niebiosach

Święty Hubercie, patronie leśników

Święty Hubercie, patronie naszej parafii

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K: Pan Go umiłował i wywyższył.

W: I otoczył Go chwałą.





