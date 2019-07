Polacy odrzucają zaangażowanie firm na rzecz ruchu LGBT

edi 22.7.19 10:14

Wbrew hasłom o wolności warto jednak pamiętać, że człowiek rozpustny staje się niewolnikiem swych żądz. Ksiądz Dariusz Oko mówi tu wprost – promowanie nieczystości skutkuje opętaniem seksem. Wbrew sloganom o równości taka persona staje się tyranem dla osób niechcących się jej podporządkować, sprzeciwiających się jej roszczeniom. To samo dzieje się w skali całych społeczeństw. Zapoczątkowana w miejscach takich jak Stonewall rewolucja zmierza do podporządkowania sobie narodów i do styranizowania osób jej się sprzeciwiających.

"Od 15 lat staram się bronić Polskę i Kościół przed inwazją ideologii gender , neobolszewizmu, homoideologii, która jest sercem genderyzmu. W związku z tym grożono mi wszystkim możliwym, także zabójstwem – to robią geje. "- mówi ks. Oko

CZY TO NIE JEST TERRORYZM ???????????????