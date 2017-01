Polacy nie ufają 'opozycji totalnej'

reklama

Na czele najnowszego rankingu zaufania przeprowadzonegp przez CBOS znajdują się niezmiennie prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło.

Na szarym końcu znaleźli się z kolei liderzy dwóch partii opozycyjnych, Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-15 stycznia metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Liderzy rankingu nie zmienili się od grudnia 2016. Prezydentowi ufa 59 procent Polaków, sfą nieufność wyraziło natomiast 28 procent, co oznacza spadek o jeden punkt procentowy. Szefowej rządu ufa natomiast 53 procent respondentów, co daje wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego sondażu. Brak zaufania do premier Beaty Szydło zadeklarowało 31 procent badanych, co oznacza spadek o 3 procent.

Zaufaniem 49 procent ankietowanych cieszy się Paweł Kukiz, który zaliczył 4-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rankingiem. Liderowi Kukiz'15 nie ufa z kolei 23 procent Polaków (spadek o 2 punkty procentowe).

Nie najlepiej wypadli z kolei liderzy opozycji totalnej. Grzegorzowi Schetynie ufa jedynie 26 procent respondentów, co oznacza wzrost o 2 punkty. Nieufność wobec szefa Platformy Obywatelskiej deklaruje 41 procent ankietowanych. Nastąpił tu wzrost aż o 10 procent w porównaniu z poprzednim rankingiem. Podobny wynik odnotował przewodniczący Nowoczesnej, Ryszard Petru, któremu ufa 25 procent respondentów (spadek o 6 punktów procentowych). Liderowi Nowoczesnej nie ufa 41 procent Polaków. Nieufność do Petru wzrosła o 10 punktów procentowych, co jest największą zmianą od rankingu z grudnia 2016 r.

Warto zwrócić uwagę, że sondaż prowadzony był u schyłku kryzysu parlamentarnego.

JJ/niezalezna.pl, Fronda.pl

25.01.2017, 20:39