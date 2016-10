Polacy mówią jasno: PiS wywiązuje się z obietnic

reklama

Zdecydowana większość badanych twierdzi, że partia rządząca wywiązuje się z wyborczych obietnic.

Zdaniem ponad połowy Polaków, Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się z obietnic wyborczych – wynika z najnowszego sondażu CBOS. 34 proc. ankietowanych uważa, że rządząca partia powinna obniżyć wiek emerytalny bez względu na koszty.

„Czy Pana/Pani zdaniem PiS wywiązuje się z obietnic wyborczych?”. Na to pytanie „zdecydowanie TAK” odpowiedziało 8 proc. „raczej TAK – 48 proc.” ankietowanych. Opcję „raczej NIE” wybrało 27 proc. pytanych. „Zdecydowanie NIE” zaznaczyło 10 proc. 7 proc. Polaków nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

„Czy oczekuje Pan/Pani, że PiS wywiąże się z obietnic wyborczych?”. 21 proc. ankietowanych liczy, iż rządząca partia zrealizuje plany bez względu na ich koszty. Aż 44 proc. oczekuje wywiązania się z obietnic „o ile nie będą one nadmiernym obciążeniem dla budżetu państwa”. 28 proc. nie czeka na realizację zapowiedzianego programu PiS. 7 proc. Polaków nie zajęła konkretnego stanowiska w tej sprawie.

„Czy oczekuje Pan/Pani, że PiS wywiąże się z obietnicy obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?” Na realizację tego postulatu „bez względu na koszty” oczekuje 34 proc. pytanych. 35 proc. również jest za spełnieniem tej obietnicy, ale pod warunkiem, że nie będzie to nadmiernym obciążeniem dla budżetu państwa. Co piąty badany (22 proc.) jest przeciwny obniżeniu wieku emerytalnego. 9 proc. nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono między 17 a 25 sierpnia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (1033 osoby).

emde/tvp.info

10.10.2016, 17:15