Polacy masowo trują się żywnością, a służby śpią!!!

Takie dane przedstawiono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. ,,Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności''. Przebadano lata 2016-2018. Okazuje się, że właściwego nadzoru nad tymi dodatkami nie ma, a Polacy konsumują ich zdecydowanie zbyt wiele.

Chodzi tu o konserwanty, przeciwutleniacze, słodziki, emulgatory, wzmacniacze smaku i sztuczne barwniki. Kiedyś występowały jako ,,E'' z numerem, dziś podaje się zazwyczaj ich pełną nazwę, bo konsumenci zrazili się do symbolicznego ,,E'', uważanego po prostu za ,,chemię''.

Niestety to nie oznacza, że żywność stała się zdrowasza - po prostu na etykietach chemiczne dodatki są mniej widoczne.

W Unii Europejskiej dopuszcza się ponad 330 różnych dodatków do żywności. Niestety, w Polsce służby nie sprawdzają, czy to, co producent deklaruje na opakowaniu, pokrywa się z rzeczywistym składem produktu. Mówi o tym otwarcie raport NIK.