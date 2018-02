Polacy masowo pielgrzymują do Fatimy! W ub. r.- rekordowa liczba pielgrzymów

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie wciąż przyciąga pielgrzymów z całego świata. W ubiegłym roku do portugalskiego sanktuarium dotarła rekordowa liczba pielgrzymów z Polski. Mowa o zorganizowanych grupach, a liczniejsze były tylko te z Hiszpanii i Włoch.

„Wśród łącznej liczby 374 tys. pielgrzymów z całego świata, którzy w ub.r. dotarli w zorganizowanych grupach do Fatimy, prawie 50,3 tys. osób stanowili Polacy. Liczniejsi od nich byli tylko Hiszpanie i Włosi, których przybyło tu odpowiednio 69,5 tys. i 54,9 tys.”- poinformowała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, Carmo Rodeia.

Przypomnijmy, że rok 2017 był jubileuszowym rokiem stulecia objawień maryjnych w Fatimie. Do portugalskiej miejscowości w ubiegłym roku dotarło ogółem ok. 9,4 mln turystów z całego świata. Rzecznik prasowa sanktuarium zwróciła jednocześnie uwagę, że dokładnej i pełnej liczby pielgrzymów z Polski nie da się tak naprawdę ustalić, ponieważ wiele osób docierało tam indywidualnie, w pojedynkę lub mniejszych grupach, a przytoczone statystyki dotyczą grup zorganizowanych. Rodeia zaznaczyła, że liczba Polaków, którzy w ubiegłym roku dotarli do Fatimy była więc znacznie większa.

Według ekspertów z dziedziny turystyki i osób zatrudnionych na terenie sanktuarium liczba Polaków w Fatimie w ub.r. przekroczyła nawet 100 tys. osób. Wpływ na tak dużą liczbę pielgrzymów z Polski mogła mieć organizacja zeszłorocznych obchodów Roku Jubileuszowego, a także wizyta papieża Franciszka 12-13 maja 2017 r. Wówczas do Fatimy przybyło 1,5 mln pielgrzymów z całego świata, z czego kilka tysięcy stanowili Polacy.

Papież podczas pobytu w Fatimie ogłosił świętymi rodzeństwo pastuszków z Fatimy, Franciszka i Hiacyntę Marto, którym w 1917 r. ukazała się Matka Boska. Beatyfikacja dzieci odbyła się w 2000 r., a przewodniczył jej papież Jan Paweł II.

