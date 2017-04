Kto zastąpi Michnika? Wyborcza dramatycznie traci czytelników

reklama

Od pewnego czasu nie ma miesiąca bez informacji o drastycznym spadku sprzedaży „Wyborczej”. Nie inaczej jest i tym razem. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, nie pomogła ani zmiana ceny, ani też zmiany w papierowej wersji.

Od października „Wyborcza” ukazuje się w nowej formule wydawniczej, jednak to w żaden sposób nie zahamowało spadku sprzedaży. Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowane przez wirtualnemedia.pl, mówią jasno – 4 pełne miesiące po zmianach w papierowym wydaniu przynoszą kolejne straty.

Od listopada 2016 do lutego 2017 sprzedaż wyniosła 125 234 egzemplarzy, a to oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku, wynik zmniejszył się o prawie 20 procent! Najwięcej straciło wydanie wtorkowe – aż 31,81 procent. 29,34 procent straciło czwartkowe. Najmniej piątkowe - "tylko" 8,81 procent.

dam/wirtualnemedia.pl,Fronda.pl

20.04.2017, 9:08