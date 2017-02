Polacy mają dość? Wyborcza notuje dramatyczny spadek

reklama

Znana jest już informacja dot. sprzedaży dzienników ogólnopolskich w ubiegłym roku. Podał ją już Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Dane są dramatycznie złe zwłaszcza w przypadku „Gazety Wyborczej”.

Ostatnie 10 lat to spadek o niemal 70 proc., jeśli chodzi o liczbę osób czytających gazetę Michnika. Według informacji, jakie przekazują WirtualneMedia.pl, w roku 2007 średnia sprzedaż GW wynosiła 443 tysiące egzemplarzy co dzień. W zeszłym roku było to tylko 140 tysięcy gazet dziennie.

Widać też duży spadek w stosunku do roku wcześniejszego, 2015. Wówczas sprzedaż wynosiła średnio 158 tysięcy egzemplarzy dziennie. Najwidoczniej Polacy GW mają po prostu dość – zalicza ona największy spadek.

Naturalnie tendencje na rynku prasowym są takie, że spada liczba sprzedawanych gazet ogółem. Najmniejszy spadek zanotował „Fakt”, następnie „Super Express”. Co najciekawsze, „Gazeta Polska Codziennie” jako jedyna zanotowała wzrost – z 19072 egzemplarzy w 2015 roku do 20023 w 2016.

dam/wirtualnemedia.pl,Fronda.pl

6.02.2017, 16:45