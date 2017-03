Polacy i Węgrzy modlą się RAZEM do Matki Bożej!

reklama

Na Jasnej Górze gościł w sobotę prezydent Węgier, Janos Ader. Katolicki prezydent tego bratniego dla Polski kraju modlił się żarliwie wraz z żoną przed cudownym obrazem Matki Bożej. Polacy i Węgrzy zanosili do Naszej Pani wspólną modlitwę w obu językach. Przytaczamy te piękne słowa, którymi nasze narody zwracały się w sobotę do Maryi!

Modlitwa zawierzenia w języku polskim i węgierskim



Ojcze Niebieski, Panie historii! Składamy Ci nasze dziękczynienie za to, że w doświadczeniach i burzach historii strzegłeś nasze narody: węgierski i polski. Dziękujemy Ci za niezliczone momenty, w których Węgrzy i Polacy wyciągali do siebie pomocną dłoń. Dziękujemy za naszych wspólnych władców, za wspólnych nam świętych, a szczególnie za Bł. Euzebiusza założyciela Zakonu Paulinów, św. Jadwigę i św. Kingę. Zachowaj naród węgierski i polski we wspólnocie wiary Chrystusowej i w braterskiej jedności.



Błogosławiona Dziewico Maryjo, Wielka Pani Węgier, Królowo Polski, Częstochowska Czarna Madonno! W obecności Prezydenta Węgier uciekamy się pod Twoją obronę i zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu. Broń naszych rodzin. Daj małżonkom łaskę wiernej miłości i przyjęcia obfitego błogosławieństwa w potomstwie jakim ich Bóg obdarzy. Wlej wiarę, gorliwość i entuzjazm w serca ludzi młodych. Rozwijaj w nas człowieczeństwo pełne mądrości, bezinteresowności i gotowości do czynów dobroci. Prosimy za Twym wstawiennictwem, by w miejsce wewnętrznych podziałów i rozbicia na nowo napełniło nasze serca poczucie jedności! Prosimy również o Twe wstawiennictwo za polskim narodem! Broń polskiego narodu i tak miłego nam narodu węgierskiego. Wzmocnij w nas wiarę, wolę życia oraz wspomóż w posłannictwie wobec świata. Chroń, umacniaj w naszych narodach braterską wspólnotę! Pomóż, by w trudnych chwilach była w nas odwaga trwania w wierze i miłości oraz odwaga do chętnego wyciągania pomocnej dłoni wobec potrzebujących. Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą sam Zbawiciel dał nam za Matkę! Spraw aby twoje dzieci były jedno, wspomóż Kościół Twojego Syna na drodze ku jedności, chroń płaszczem Twej opieki tak bliskie ci narody węgierski i polski.



Amen



Felajánló ima



Történelem Ura, Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, amiért a lengyel és a magyar népet a történelem megpróbáltatásain és viharain át megőrizted. Hálát adunk neked azért a számtalan pillanatért, amikor lengyelek és magyarok segítő kezet nyújtottak egymásnak. Hálát adunk közös nagyjainkért, közös szentjeinkért, különösen is Boldog Özsébért, a pálos rend alapítójáért, Szent Hedvigért és Szent Kingáért. Őrizd meg továbbra is a lengyel és a magyar népet a közös krisztusi hitben és a testvéri egységben! Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Lengyelország Királynője, Czestochowa-i Fekete Madonna! Magyarország Államfőjének jelenlétében a Te oltalmadba és közbenjárásodba ajánljuk fel önmagunkat, szétszabdalt és mégis egyetlen magyar nemzetünket. Oltalmazd családjainkat! Adj hűséges szeretetet és a bőséges gyermekáldás elfogadását a házastársaknak! Adj hitet, lelkesedést, nagylelkűséget a fiatalok szívébe! Növeld mindannyiunkban a bölcsességet, az önzetlen és tettrekész emberséget! Kérjük segítő közbenjárásodat, hogy a belső széthúzás és viszálykodás helyett újra az összetartozás érzése töltse be szíveinket!



A Te oltalmazó közbenjárásodat kérjük a lengyel nép számára is! Oltalmazd a Neked és nekünk is annyira kedves lengyel népet! Erősítsd hitét, életerejét, segítsd küldetésében a világ felé! Őrizd meg, erősítsd a népeink között fennálló testvéri összetartozást! Segíts bennünket, hogy a nehéz időkben legyen bátorságunk a hit és a szeretet mellett kiállni, és egymásnak segítő kezet nyújtani! Krisztus Urunk Édesanyja, akit az Üdvözítő mindannyiunk Édesanyjává rendelt! Tedd eggyé gyermekeidet, segítsd az egység útján Fiad Egyházát, oltalmazd anyai palástoddal a számodra olyan kedves lengyel és magyar népet.



Ámen

źródło: jasnagora.com

27.03.2017, 12:20